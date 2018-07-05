Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Експерти розповіли, як соціальні мережі впливають на дітей

STYLERLIFE        05.07.2018 - 04:19
Фотоілюстрація (pixabay.com)
Фотоілюстрація (pixabay.com)

Фахівці відзначають занижену самооцінку і почуття самотності у дітей, які часто бувають у соцмережах

Фахівці з Великої Британії вже другий рік ведуть спостереження за дітьми, які активно користуються соціальними мережами. Вони відзначають підвищене відчуття самотності у таких дітей. Кількість їх поступово зростає, повідомляє Independent.

На самому початку досліджень, які почалися трохи більше року тому, експерти відзначали велику кількість юних користувачів з заниженою самооцінкою. Також було зафіксовано те, що ці діти відчувають себе нещасними. На жаль, в цьому році їх кількість зросла на 14%.

У зв'язку з цим, фахівці відкрили гарячу лінію для консультування дітей з проблемами, викликаними соцмережі. У 80% випадків за консультацією звертаються дівчатка. Це пов'язано з тим, що вони часто порівнюють себе з іншими користувачами. Власне, це і є першопричиною почуття самотності та ізольованості.

Засновник британської служби допомоги дітям і підліткам Childline Естер Рантзен, каже, що не можна ігнорувати підлітків, які зіткнулися з цією проблемою. "Самотність потрібно сприймати серйозно. Воно потенційно небезпечно для фізичного і психічного здоров'я дітей. Критичне питання полягає в тому, що викликає зростання серед молоді? Надто зайняті, щоб звільнити місце і час для наших дітей? Хіба ми втратили звичку їсти разом? Або через ілюзії, створеної соціальними мережами, більше інших люблять, вони почувають себе більш самотніми, ніж коли-небудь?" – сказала вона.

Нагадаємо, раніше українська телеведуча розповіла у соцмережі про шокуючий випадок з дитиною у лікарні.

Рекомендуємо до перегляду.

У таборі, де отруїлися діти, досі залишаються відпочиваючі Отруєння дітей під Києвом: керівництво табору озвучило свою версію
Теги: соцмережі, діти
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся