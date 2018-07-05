Експерти розповіли, як соціальні мережі впливають на дітей

Фахівці відзначають занижену самооцінку і почуття самотності у дітей, які часто бувають у соцмережах

Фахівці з Великої Британії вже другий рік ведуть спостереження за дітьми, які активно користуються соціальними мережами. Вони відзначають підвищене відчуття самотності у таких дітей. Кількість їх поступово зростає, повідомляє Independent.

На самому початку досліджень, які почалися трохи більше року тому, експерти відзначали велику кількість юних користувачів з заниженою самооцінкою. Також було зафіксовано те, що ці діти відчувають себе нещасними. На жаль, в цьому році їх кількість зросла на 14%.

У зв'язку з цим, фахівці відкрили гарячу лінію для консультування дітей з проблемами, викликаними соцмережі. У 80% випадків за консультацією звертаються дівчатка. Це пов'язано з тим, що вони часто порівнюють себе з іншими користувачами. Власне, це і є першопричиною почуття самотності та ізольованості.

Засновник британської служби допомоги дітям і підліткам Childline Естер Рантзен, каже, що не можна ігнорувати підлітків, які зіткнулися з цією проблемою. "Самотність потрібно сприймати серйозно. Воно потенційно небезпечно для фізичного і психічного здоров'я дітей. Критичне питання полягає в тому, що викликає зростання серед молоді? Надто зайняті, щоб звільнити місце і час для наших дітей? Хіба ми втратили звичку їсти разом? Або через ілюзії, створеної соціальними мережами, більше інших люблять, вони почувають себе більш самотніми, ніж коли-небудь?" – сказала вона.

Нагадаємо, раніше українська телеведуча розповіла у соцмережі про шокуючий випадок з дитиною у лікарні.

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