Огонь и дым: жители Кубы напуганы падением метеорита (видео)

Видео: YouTube/RT en Español

Жителей провинции Пинар-дель-Рио, которая находится недалеко от города Виньялес, Куба, напугал странный взрыв и дым в небе. Об этом сообщают местные издания, а также жители на страницах в социальных сетях.

Выяснилось, что на провинцию в Кубе, по данным национальной метеорологической службы, упал небольшой метеорит. Немного ранее этот метеорит был зафиксирован над штатом Флорида.

Изначально местные жители предположили, что в небе мог взорваться военный самолет, однако метеорологи объяснили, что произошло.

#Viral: Impresionante el sonido de la explosión al impactar el meteorito en Pinar del Río, #Cuba. (Video de Juan Alberto Pérez Pozo) Detalles en el enlace: https://t.co/OlCiPGBhnJ pic.twitter.com/TTKzsqDYKF — Mario J. Pentón (@mariojose_cuba) 2 февраля 2019 г.

По словам очевидцев, за несколько секунд до взрыва в небе был столп огня и много дыма. Отмечается, что пострадавших в результате падения метеорита нет, а осколки нанесли незначительные разрушения.

Скриншот поста (twitter.com)

"Бомба? Самолет? Оползень? Никто не знал наверняка, что происходит. Телефонные линии рухнули. После обеда наступила тишина и беспокойство. Через несколько минут появились первые признаки того, что произошло: прозвучали три взрыва, грохотали стены, разбилось стекло, и подавляющее большинство населения в ужасе вышло на улицы", - сообщают в социальных сетях жители.

Кроме того, в нескольких дворах были обнаружены осколки метеорита. Фотографии люди опубликовали в социальных сетях.

Фото: Куски метеорита (facebook.com/bperezcruz49)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Карпатах на гараж украинца "приземлился" метеорит.

А также рассказывали о том, что на юго-западе Китая упал метеорит.