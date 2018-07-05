Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)

В одном из районов Херсона местные жители наткнулись на огромную змею

Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что на днях на пункт связи части аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС области поступил сигнал о том, что во дворе частного сектора на улице Быковского в Днепровском районе Херсона находится змея.

Огромная змея в Херсоне (фото: dsns.gov.ua)

На место происшествия сразу же выехали сотрудники подразделения и с помощью подручных средств изъяли змею со двора и вывезли ее за пределы населенного пункта.

Спасатели изъяли змею (фото: dsns.gov.ua)

Спасатели также предупредили украинцев об опасности ядовитых змей и пресмыкающихся в летний период.

"Будьте осторожными и внимательными во время отдыха и дома", - добавили в ГСЧС.

Напомним, Злата Огневич поделилась откровенными снимками с отдыха в Херсонской области.

Видео: РБК-Украина