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Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 01:32
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В одном из районов Херсона местные жители наткнулись на огромную змею

Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

Отмечается, что на днях на пункт связи части аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС области поступил сигнал о том, что во дворе частного сектора на улице Быковского в Днепровском районе Херсона находится змея.

Огромная змея в Херсоне (фото: dsns.gov.ua)

На место происшествия сразу же выехали сотрудники подразделения и с помощью подручных средств изъяли змею со двора и вывезли ее за пределы населенного пункта.

Спасатели изъяли змею (фото: dsns.gov.ua)

Спасатели также предупредили украинцев об опасности ядовитых змей и пресмыкающихся в летний период.

"Будьте осторожными и внимательными во время отдыха и дома", - добавили в ГСЧС.

Напомним, Злата Огневич поделилась откровенными снимками с отдыха в Херсонской области.

Видео: РБК-Украина

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Теги: змея, Херсон
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