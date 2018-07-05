Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)

В одному з районів Херсона місцеві жителі натрапили на величезну змію

Величезна змія не на жарт налякала мешканців Херсона. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Наголошується, що днями на пункт зв'язку частини аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області надійшов сигнал про те, що у дворі приватного сектора на вулиці Биковського в Дніпровському районі Херсона знаходиться змія.

Величезна змія в Херсоні (фото: dsns.gov.ua)

На місце події відразу ж виїхали працівники підрозділу та за допомогою підручних засобів вилучили змію з двору і вивезли її за межі населеного пункту.

Рятувальники вилучили змію (фото: dsns.gov.ua)

Рятувальники також попередили українців про небезпеку отруйних змій і плазунів у літній період.

"Будьте обережними і уважними під час відпочинку і вдома", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, Злата Огневич поділилася відвертими знімками з відпочинку у Херсонській області.

Відео: РБК-Україна