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Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 01:32
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

В одному з районів Херсона місцеві жителі натрапили на величезну змію

Величезна змія не на жарт налякала мешканців Херсона. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Наголошується, що днями на пункт зв'язку частини аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС області надійшов сигнал про те, що у дворі приватного сектора на вулиці Биковського в Дніпровському районі Херсона знаходиться змія.

Величезна змія в Херсоні (фото: dsns.gov.ua)

На місце події відразу ж виїхали працівники підрозділу та за допомогою підручних засобів вилучили змію з двору і вивезли її за межі населеного пункту.

Рятувальники вилучили змію (фото: dsns.gov.ua)

Рятувальники також попередили українців про небезпеку отруйних змій і плазунів у літній період.

"Будьте обережними і уважними під час відпочинку і вдома", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, Злата Огневич поділилася відвертими знімками з відпочинку у Херсонській області.

Відео: РБК-Україна

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Теги: змея, Херсон
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