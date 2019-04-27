Оккупанты замалчивают новую беду в Крыму

В Крыму разрушен один из старейших пляжей в городской черте. Он был расположен в районе Аршинцево и пострадал, как сообщают, из-за обвала стены местного ракушечника. Подробности инцидента рассказывает Крым.Реалии.

Издание подчеркнуло, что коммунальные службы никак не комментируют ситуацию, подготовка к пляжному сезону на пляже в районе Аршинцево также не проводится.

В Крыму разрушают пляжи (фото: krymr.com)

Пляж, расположенный на остановке "Институт", традиционно пользуется популярностью у керчан и жителей города, однако в нынешнем году территория не приспособлена для отдыха. Опорная стена из местного ракушечника, защищавшая береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена. Каменная кладка рухнула на пляж, груды камней до сих пор лежат на песке, сообщает корреспондент Крым.Реалии. "Власти" Керчи пока публично не комментировали состояние местных пляжей.

В Крыму разрушают пляжи (видео: krymr.com)

Ранее подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма обещали к курортному сезону-2019 установить на пляжах Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.

Также мы сообщали, что в аннексированном Крыму местные "власти" не смогли реализовать программу благоустройства полуострова. В рейтинге проекта "Формирование комфортной городской среды" Крым показал самые худшие результаты среди субъектов РФ и занял последнее место.

Напомним, что эксперт напугал россиян тем, что сказал о том, что Крымский мост можно будет подорвать, когда полуостров будет возвращен под контроль Украины. Он также отметил, что мост можно будет и использовать в своих целях.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты превратили Крым в помойную яму. Живописные побережья завалены кучей мусора, река и фонтан в Симферополе теперь похожи на болото.