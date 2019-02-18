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Опасное любопытство: под Николаевом школьнику оторвало взрывом руку

STYLERЖизнь    18.02.2019 - 14:47
Опасное любопытство: под Николаевом школьнику оторвало взрывом руку
Коллаж РБК-Украина

Ребенок пытался с помощью отвертки разобрать боеприпас

17 февраля в Баштанскую центральную районную больницу, которая находится в Николаевской области, был доставлен ученик шестого класса с травматической ампутацией руки. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Сообщается, что школьник нашел у родителей некий крупнокалиберный патрон и, решив удовлетворить некое свое любопытство, попытался с помощью отвертки разобрать боеприпас. Однако все пошло не по плану и ребенку оторвало взрывом руку.

 

Правоохранители изъяли обломки патрона калибра 12,7 мм, которые будут направлены на экспертизу. Более точно все обстоятельства предстоит выяснить следствию. Подростка прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное.

По данному факту следователи начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и ст. 128 "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" УК Украины.

Ранее в Луганской области 11-летнему ребенку оторвало руку в результате взрыва снаряда. Мальчик получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота.

Мы писали, что в Павлограде в руках у подростка взорвалась электронная сигарета. Парень чудом остался жив, ведь после взрыва одна часть с аккумулятором попала в ноги, а резервуар с жидкостью полетел в лоб и застрял в голове.

 

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