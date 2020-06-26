Open Science: ученые представили новые данные об альтернативах курению

Ученые рассказали на онлайн-конференции Open Science о последних исследованиях влияния инноваций на сокращение курения и как альтернативные продукты уже сегодня уменьшают вред для здоровья курильщиков.

Организаторы конференции отмечают, что альтернативные продукты для курильщиков или продукты сниженного риска – научный прорыв в области борьбы со связанными с курением заболеваниями. Категория создана в результате десятилетий разработок способов снижения рисков для тех курильщиков, которые не могут отказаться от привычки. Такие продукты исключают горение табака, но сохраняют поступление никотина в кровь – это снижает выделение вредных веществ до 95%. Наиболее эффективные для использования в отказе от курения – электронные системы доставки никотина (ЭСДН – электронные сигареты и системы нагрева табака).

Участники конференции поделились исследованиями о влиянии альтернатив на здоровье курильщиков. Так, старший клинический научный сотрудник Мария Босилковская описала сравнение уровня риска развития заболеваний от обычных и электронных сигарет. По ее словам, на протяжении 6 месяцев велось наблюдение по трем группам: те, кто курит; те, кто перешел на бездымные альтернативы; те, кто бросил.

У курильщиков, перешедших на электронные системы нагрева табака, присутствовал эффект, равный полному отказу от курения. Эффект частично сохранялся даже при одновременном использовании обычных (30%) и электронных (70%) сигарет. Результаты доказывают, что курильщики, перешедшие на ЭСДН, могут снизить риски связанных с курением заболеваний. И хотя данные продукты полностью не исключают риски, они значительно ниже в сравнении с продолжением курения.

Одним из тезисов конференции так же стала роль информирования об инновациях для сокращения уровня курения. Карина Фишер, научный специалист по оценке рынка, рассказала, как знание о потенциале снижения вреда влияет на принятие решения об использовании ЭСДН. Чем чаще курильщик упоминает "уменьшение вреда" как причину использования альтернатив, тем выше вероятность, что он станет постоянным пользователем после 48 недель (аналогично после 60 и 72 недель). Так, использование сообщений об уменьшении вреда может способствовать распространению бездымных альтернатив среди взрослых курильщиков, и, в долгосрочной перспективе, улучшению общественного здоровья.

Часть исследований была посвящена рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые сохраняются при исключении сигарет. Причина – в наборе веса при резком отказе от курения.

Так, кандидат наук и директор направления клинической науки и биостатистики Кристель Хазиза определила, как переход на продукты сниженного риска влияет на увеличение веса: больше набирают люди, которые сразу бросили курить. Изменение веса отмечалось и при переходе на альтернативы, однако, оно было не столь значительным для развития заболеваний.

Благодаря расширению научно-доказательной базы, данные об отказе от курения могут использоваться для принятия решений на государственном (в виде политики регулирования) и индивидуальном уровнях (переход на использование альтернатив для снижения рисков для здоровья). Доступность информации о таких продуктах позволит курильщикам сделать выбор в случае, если они не мотивированы на отказ или не могут бросить самостоятельно.

Напомним, альтернативные продукты применяются в развитых странах (Великобритания, Швеция, Япония и другие) в рамках политики по сокращению уровня курения. Там врачи рекомендуют их пациентам в случаях, если медикаментозная терапия не сработала.