Оставил записку: в Киеве мужчина выпрыгнул с пятого этажа

Самоубийство в Киеве произошло сегодня, 10 июня, утром в Дарницком районе на Осокорках. Мужчина лет 70-ти выпрыгнул из балкона своей квартиры. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел на улице Срибнокольская, 22-А и рассматривается полицией, как суицид, поскольку умерший оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить в случившемся и сообщить обо всем сыну. Мужчина также оставил номер телефона сына.

В Киеве мужчина выпрыгнул из пятого этажа (фото: kiev.informator.ua)

В данный момент полиция устанавливает все подробности происшествия.

В Киеве мужчина выпрыгнул из пятого этажа (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что под Сумами повесился 12-летний мальчик. Ребенка обнаружил его родственник, который и вызвал скорую помощь. Врачам удалось восстановить ему сердцебиение, но не смотря на все попытки докторов, ребенок не выжил.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина лет 40-ка прыгнул с Моста влюбленных на дорогу и разбился. На место инцидента приехала его сестра, но женщина была в шоковом состоянии поэтому не смогла правоохранителям предоставить какую-то информацию о погибшем.

Мы также писали о том, что в Киевской области в селе Мирное учитель совершил самоубийство из-за обвинений в педофилии. 35-летний преподаватель повесился в лесу, который находился возле от села, где он проживал.