Не оставляйте детей без присмотра: в Мариуполе погибли два мальчика

В Мариуполе погибли дети (Коллаж РБК-Украина)

Мальчиков засыпало песком в заброшенном ангаре

В Мариуполе Донецкой области погибли два мальчика, 11 и 12 лет. Детей засыпало песком в заброшенном ангаре. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 5 мая. На горячую линию около 10 вечера поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на перекрестке улиц Очаковская и переулок Песчаный в Мариуполе. На территории заброшенного ангара произошло осыпание песка, который засыпал двух несовершеннолетних детей, 2007 и 2008 года рождения.

Тела мальчиков достали из-под завалов еще до приезда пожарно-спасательного отряда. Спасатели провели перекопку части насыпи песка, которая обвалилась, чтобы проверить, не попали под завал другие люди. Других пострадавших обнаружено не было.

В Мариуполе двух мальчиков засыпало песком (dn.dsns.gov.ua)

Что делали дети в такое позднее время в заброшенном ангаре теперь будет устанавливать следствие. Спасатели обращаются к родителям и просят не оставлять детей без присмотра.

"Спасатели Донецкой области обращаются к родителям! Не оставляйте детей без присмотра! Постоянно напоминайте им правила безопасности жизнедеятельности! Ответственное отношение к правилам безопасности – залог сохранения жизни и здоровья!" – сказано в сообщении ГУ ГСЧС Украины.

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