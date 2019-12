Из-за "острой" тематики на международную выставку в Боготу не пускают работы украинской художницы ZINAЇDЫ

Колумбийское издание Colombia me Gusta сообщает, что украинская художница и основательница реабилитационного центра "Артрехаб" ZINAЇDА обратилась на своей странице в Facebook к президенту Колумбии Ивану Дуке с просьбой выяснить, почему ее работу "Второй хлеб" (The Second Bread) уже более 500 часов задерживают на местной таможне.

"Из-за таких действий под угрозой оказалось участие украинскойхудожницы в международной выставке, посвященной теме войны, которая стартовала еще 15 ноября в Боготе", - сообщает Colombia me Gusta в своей публикации.

"Пока мы еще не можем выяснить причины задержки работы ZINAЇDА на таможне в Боготе, нашу проблему распространяет колумбийское СМИ. Еще раз хотим напомнить, что конфликтная работа художницы Второй хлеб, который два месяца назад была направлена ​​для выставки в Музее современного искусства Боготы, становится основой к настоящему культурного конфликта между Украиной и Колумбией ", - комментируют ситуацию на официальной странице ZINAЇDА Studio.

На своей странице в Facebook ZINAЇDА, обращаясь к президенту Колумбии, написала: "Я не могу больше ждать и молчать. Моя последняя работа "Второй хлеб", посвященная тяжелому конфликту двух стран, должна быть на большой выставке коллектива Food of War в Музее современного искусства города Богота. Со дня открытия этой экспозиции, 15 ноября, на месте моего панно висит ..ничего! Колумбийская таможня уже третью неделю не выпускает мою работу "Второй хлеб", более 500 часов. Я прошу президента Колумбии, Iván Duque, помочь решению этой проблемы и поддержанию отношений между украинским и колумбийским культурным пространством".

Художница считает, что причиной такой ситуации может быть острая политическая тематика ее произведения. Она рассказывает о том, как война порочит и отбрасывает на второй план главные ценности - любовь к близким, традиции нации.