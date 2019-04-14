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Не отчаивайтесь: украинцам рассказали, что делать с просроченными продуктами

STYLERЖизнь    14.04.2019 - 11:38
Не отчаивайтесь: украинцам рассказали, что делать с просроченными продуктами
Иллюстративное фото (pixabay)

Теперь просроченные продукты можно будет купить за бесценок

Журналисты решили провести контрольную закупку, чтобы выяснить, как быть покупателям, которые в магазине попали на просрочку. Эксперты утверждают, что подобная неприятность легко решается. Об этом информирует Сегодня.

Эксперт по правам потребителей Максим Несмиянов утверждает, что в подобной ситуации можно неплохо сэкономить. То есть за просрочку можно либо потребовать деньги, либо получить аналогичный товар за 1-9 копеек.

К слову, в некоторых супермаркетах были обнаружены проблемы - продукция продавалась без маркировки и с плесенью. Администратор уверяет, что акция про обмен продуктов действует, потому за лоток яиц, который стоил 70 гривен, и за колбасу 266 и 134 гривны журналисты заплатили лишь 50 копеек.

"Если вам отказывают, вы звоните на горячую линию или вызываете полицию. Рекламные акции приравниваются к законам - если магазин огласил рекламную акцию, а потом решил сказать "нет", то это нарушение закона", - отмечает Несмиянов.

Напомним, что в Украине начали продавать клубнику. Однако эксперты предупреждают об опасности и рекомендуют более тщательно подходить к выбору данного продукта. 

Не отчаивайтесь: украинцам рассказали, что делать с просроченными продуктамиКоллаж РБК-Украина

Мы писали, что рост цен и подорожание продуктов, товаров и услуг в Украине продолжается. Стало известно, что за первый квартал текущего 2019-го года инфляция в годовом измерении замедлилась с 9,8% до 8,6% за прошлый год.

Ранее Уляна Супрун предупредила украинцев о том, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире.

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