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Не впадайте у відчай: українцям розповіли, що робити з простроченими продуктами

STYLERЖиття    14.04.2019 - 11:38
Не впадайте у відчай: українцям розповіли, що робити з простроченими продуктами
Ілюстративне фото (pixabay)

Тепер прострочені продукти можна буде купити за безцінь

Журналісти вирішили провести контрольну закупівлю, щоб з'ясувати, як бути покупцям, які в магазині потрапили на прострочення. Експерти стверджують, що подібна неприємність легко вирішується. Про це інформує Сьогодні.

Експерт з прав споживачів Максим Несміянов стверджує, що в подібній ситуації можна непогано заощадити. Тобто за прострочення можна або вимагати гроші, або отримати аналогічний товар за 1-9 копійок.

До слова, в деяких супермаркетах були виявлені проблеми - продукція продавалася без маркування і з цвіллю. Адміністратор запевняє, що акція про обмін продуктів діє, тому за лоток яєць, який коштував 70 гривень, і за ковбасу 266 і 134 гривні журналісти заплатили лише 50 копійок.

Експерт пояснив, що робити, якщо магазин відмовляється продавати дорогий непрострочений по акції товар за копійки. "Якщо вам відмовляють, ви телефонуєте на гарячу лінію або викликаєте поліцію. Рекламні акції прирівнюються до законів - якщо магазин оголосив рекламну акцію, а потім вирішив сказати" ні ", то це порушення закону", - зазначає Несміянов.

Нагадаємо, що в Україні почали продавати полуницю. Однак експерти попереджають про небезпеку і рекомендують ретельніше підходити до вибору даного продукту.

Не впадайте у відчай: українцям розповіли, що робити з простроченими продуктамиКолаж РБК-Україна

Ми писали, що зростання цін і подорожчання продуктів, товарів і послуг в Україні триває. Стало відомо, що за перший квартал поточного 2019 року інфляція в річному вимірі сповільнилася з 9,8% до 8,6% за минулий рік.

Раніше Уляна Супрун попередила українців про те, що неповноцінне харчування викликає найбільшу кількість смертей у всьому світі.

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