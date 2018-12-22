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Отдохнуть на Новый год: список популярных направлений украинцев

STYLERЖизнь    22.12.2018 - 17:32
Отдохнуть на Новый год: список популярных направлений украинцев
Фото: Карпаты (pixabay.com)

Лидирующими направлениями внутри страны остаются Карпаты, Львов и Одесса

Не за горами новогодние и Рождественские праздники, на которые украинцы будут отдыхать 6 дней, все больше людей задумываются, где же их провести. Самыми популярными для наших путешественников странами стали Польша, Словакия и Египет. Украинцы, которые отдают предпочтение поездкам внутри страны, выбирают такие направления, как Карпаты, Львов и Одесса. Об этом рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, пишет Gazeta.ua.

Отдохнуть на Новый год: список популярных направлений украинцев

Фото: Карпаты зимой (zhzh.info)

Среди экзотики люди все чаще выбирают Доминиканскую республику, Таиланд. По-прежнему актуальны поездки в Шри-Ланку и ОАЭ.

Отдохнуть на Новый год: список популярных направлений украинцевФото: Курорт Хургада в Египте (zhzh.info)

"Тройка стран, куда украинцы больше всего выезжают отдыхать на новогодние праздники - это Египет, Польша и Словакия. Среди популярных экзотических стран украинцы путешествуют в Доминикану, Таиланд, Шри-Ланку и ОАЭ. Из горнолыжных курортов - Австрия, Финляндия, Турция", - сообщил Царук.

Также Царук отметил, что в Украину на новогодние праздники любят приезжать туристы из Беларуси, Польши, а также Турции. В последние годы нашу страну все чаще посещают британцы и немцы.

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