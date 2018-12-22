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Відпочити на Новий рік: список популярних напрямків українців

STYLERЖиття    22.12.2018 - 17:32
Відпочити на Новий рік: список популярних напрямків українців
Фото: Карпати (pixabay.com)

Провідними напрямами всередині країни залишаються Карпати, Львів та Одеса

Не за горами новорічні та Різдвяні свята, на які українці відпочиватимуть 6 днів, все більше людей замислюються, де ж їх провести. Найпопулярнішими для наших мандрівників країнами стали Польща, Словаччина і Єгипет. Українці, котрі віддають перевагу поїздкам всередині країни, вибирають такі напрямки, як Карпати, Львів та Одеса. Про це розповів директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук, пише Gazeta.ua.

Відпочити на Новий рік: список популярних напрямків українців

Фото: Карпати взимку (zhzh.info)

Серед екзотики люди все частіше вибирають Домініканську республіку, Таїланд. Як і раніше актуальні поїздки в Шрі-Ланці та ОАЕ.

Відпочити на Новий рік: список популярних напрямків українцівФото: Курорт Хургада в Єгипті (zhzh.info)

"Трійка країн, куди українці найбільше виїжджають відпочивати на новорічні свята - це Єгипет, Польща та Словаччина. Серед популярних екзотичних країн українці подорожують в Домінікану, Таїланд, Шрі-Ланці та ОАЕ. З гірськолижних курортів - Австрія, Фінляндія, Туреччина", - повідомив Царук.

Також Царук зазначив, що в Україну на новорічні свята люблять приїжджати туристи з Білорусі, Польщі, а також Туреччини. В останні роки нашу країну все частіше відвідують британці та німці.

Як раніше ми писали, підготовлена афіша заходів у Києві з святковою атмосферою, які обов'язково варто відвідати у вихідні на Новий рік 2019.

Раніше ми опублікували гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині для всіх знаків Зодіаку.

 

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