Отец в шоке: мужчине пришлось самостоятельно принять роды у жены

Коллаж: РБК-Украина

Мужчине пришлось принимать роды в дороге на полпути к больнице

В Николаевской области 31 января мужчина позвонил в центр экстренной медицинской помощи и сообщил, что его 21-летняя жена рожает в машине. Медик проконсультировала новоиспеченного отца по телефону. Об этом сообщает Управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Житель одного из сел Казанковского района рассказал, что его жена почувствовала, что скоро начнет рожать и они, не дожидаясь приезда врачей, на своей машине отправились в больницу. Однако доехать до медучреждения семейная пара не успела, роды начались на полпути.

Дежурный врач, которая приняла вызов в телефонном режиме объяснила мужчине, что нужно делать. При этом на место происшествия была отправлена карета скорой помощи.

Мужчина четко выполнял все указания, и спустя несколько минут стал счастливым отцом сына. Стоит отметить, что, несмотря на удачные роды, он находился в шоковом состоянии, поэтому разговор с врачом продолжался до приезда бригады скорой помощи.

Медики осмотрели роженицу и новорожденного, их состояние было удовлетворительное. После этого их увезли в больницу. В данный момент мать вместе с младенцем находятся в родильном отделении.

Напомним, что жительница Украины рассказала, как потеряла новорожденную дочку.

Ранее сообщалось, что под Тернополем по неизвестным причинам умер младенец.