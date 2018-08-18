"Отказались ехать по вызову": в России мужчина умер из-за халатности "скорой помощи"

Фото: "Скорая" (instagram.com-online24news.ru)

Местная полиция открыла уголовное производство по "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"

Житель г. Барнаул, Россия, умер вследствие перитонита. Произошло это в следствие отказа работников скорой помощи поехать повторно по вызову. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что местный житель отдыхал с семьей на туристической базе в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Вечером он стал жаловаться на острую боль в нижней части живота и вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи сделали укол с обезболивающим, но отказались везти его в больницу. Через некоторое время состояние молодого человека ухудшилось, однако скорая помощь на повторный вызов не выехала. На следующий день мужчина скончался.

В полиции заявили, что спустя некоторое время родные умершего подали заявление в полицию и случившееся расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, что в Киеве на Бессарабской площади недалеко от супермаркета Billa умер мужчина. По предварительным данным, это произошло от передозировки наркотиками.

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Видео: (video.rbc.ua)