"Відмовилися їхати за викликом": у Росії чоловік помер через недбалість "швидкої допомоги"

Фото: "Швидка" (instagram.com-online24news.ru)

Місцева поліція відкрила кримінальне провадження за "спричинення смерті за необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків"

Житель м. Барнаул, Росія, помер внаслідок перитоніту. Сталося це в наслідок відмови працівників швидкої допомоги поїхати повторно за викликом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що місцевий житель відпочивав з сім'єю на туристичній базі в ОЕЗ "Бірюзова Катунь". Увечері він став скаржитися на гострий біль в нижній частині живота і викликав швидку допомогу. Приїхавши лікарі зробили укол із знеболюючим, але відмовилися везти його до лікарні. Через деякий час стан молодого чоловіка погіршився, однак швидка допомога на повторний виклик не виїхала. На наступний день чоловік помер.

У поліції заявили, що через деякий час рідні померлого подали заяву в поліцію і інцидент розслідується за статтею "спричинення смерті по необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків".

Нагадаємо, що у Києві на Бессарабській площі недалеко від супермаркету Billa помер чоловік. За попередніми даними, це сталося від передозування наркотиками.

Раніше ми повідомляли про те, що за два дні в Києві відбулося три схожих смерті жінок. Всі вони падали з вікон багатоповерхівок.

Нагадаємо, дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя.

Відео: (video.rbc.ua)