Они откладывают яйца: Комаровский назвал способы защититься от комаров

Комары особенно досаждают в летний период, их укусы могут даже вызвать аллергию у некоторых людей.

Заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, как бороться с надоедливыми кровопийцами дома.

Как защититься от комаров

Итак, первое правило, если погода позволяет - носите одежду с длинными рукавами или брюки (джинсы).

Установите москитные сетки на окна и двери. Пользуйтесь кондиционером, не пренебрегайте этой техникой.

Используйте репелленты на основе ДЭТА. Содержание ДЭТА не должно превышать 30%. Всегда читайте инструкцию по применению препарата.

Очень важно. Комары откладывают яйца возле воды, поэтому выливайте или меняйте воду из любых емкостей во дворе. Например, лейки, ведра, шины, цветочные горшки, декоративные пруды, бассейны и так далее.

Какие заболевания могут переносить комары

Чаще всего тень на комаров бросает малярия. Это опасное для жизни заболевание, которое передается при укусах инфицированных комаров-переносчиков рода Anopheles. Само заболевание вызывают паразиты семейства Plasmodium, но не все, а только пять видов, два из них - P. falciparum и P. vivax - наиболее опасны.

Наибольшему риску заражения подвержены туристы, путешествующие по Африке, Индии, Шри-Ланке, Бразилии, Вьетнаму и Колумбии. Поэтому перед поездкой путешественникам предлагают курс химиопрофилактики.