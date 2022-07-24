Как отличить оспу обезьян от "короны": эти советы могут спасти жизнь

Как это бывает по неписаным правилам, беда приходит не одна. Так что мало нам было коронавируса, войны, так еще и какая-то африканская "обезьянья оспа" появилась. Конечно, эта новость обросла уже легендами и даже говорят о новой эпидемии.

Оспа обезьян - далеко не COVID-19

Конечно, некоторые новости звучат тревожно похоже на то, что мы слышали в начале 2020 года. Среди населения распространяется животный вирус, который во многих странах появился практически за одну ночь. Сейчас ученые пытаются восполнить пробел в понимании того, как и почему появляется "нулевой" зараженный.

Масла в огонь добавляет тот факт, что за несколько дней нашли больше заболевших, чем за период от 1970-2021 год.

Только оспа обезьян по опасности для жизни - это далеко не ковид. Этот вирус давно знаком человечеству, и, что самое важное, у нас есть вакцины и методы лечения, которые мы можем использовать, чтобы сдержать вспышку.

История вируса

Предыстория monkeypox может оказаться полезной, потому что даже название немного вводит в заблуждение. Оспа обезьян - это поксвирус из того же семейства, что и ныне искорененная человечеством оспа. Но, как и другие поксвирусы животных, когда оспа обезьян заражает человека, она протекает мягче, чем оспа, и ее труднее передать от человека к человеку.

Впервые вирус был обнаружен у человека в 1970 году. Поскольку его симптомы очень похожи на оспу, различение двух вирусных заболеваний стало критически важным, и ученые начали наращивать исследования оспы обезьян.

Подобно оспе и ковиду, оспа обезьян - это респираторный вирус, который может распространяться при кашле, чихании и просто при дыхании. Вирус был обнаружен по всей центральной и в некоторых частях западной Африки.

Нигерия была горячей точкой по случаям заболевания людей в течение последних пяти лет со случаями распространения от человека к человеку.

Существует два отдельных типа вирусов оспы обезьян: вирусы из Западной и Центральной Африки. При этом считается, что первый вызывает менее серьезные заболевания у людей. Сейчас мы наблюдаем заболеваемость вирусом первого типа.

По мнению ученых, приматы не являются источниками этой болезни, скорее всего они лишь носители. А распространителями следует считать определенные виды грызунов, для которых вирус проходит без симптомов.

Вспышка monkeypox в 2003-м

Именно в 2003 году была зафиксирована первая вспышка оспы обезьян, за пределами Африканского континента. Произошло это в США.

За короткий срок в шести разных штатах было выявлено более 70-ти случаев заболевания. Всех этих больных объединял интересный факт - у большинства из них были луговые собачки или другие домашние грызуны.

Дело в том, что эти милые создания, если живут в частном доме, часто контактируют с другими дикими грызунами. Дальнейшие исследования лишь подтвердили эти предположения. Поэтому вспышку оспы обезьян тогда быстро локализовали.

Оспа обезьян в наше время

Сейчас случаи monkeypox задокументированы в разных странах, но не связаны эпидемиологически, то есть случаи, не имеющие систематизированной связи друг с другом. Но органы здравоохранения все равно собирают всю информацию, которая поможет понять, как человек заболел, кого он мог заразить или от кого заразиться.

Это тяжелый и нетипичный процесс, особенно, если учитывать крупные города, где один заболевший может за час в метро заразить тысячи людей...

Однако за время борьбы с коронавирусом, все эти механизмы были отточены и работают сейчас, как никогда хорошо.

Еще одним риском считается тот факт, что обязательную вакцинацию от оспы перестали делать с 1980 года, таким образом существует вероятность, что наш организм стал более уязвим к этому вирусу, а сам вирус имел время на эволюционирование.

Как обнаружить оспу обезьян

Главным отличием от обычной оспы, является отек лимфатических узлов. С момента заражения инкубационный период занимает от 1-й до 2-х недель.

Главными симптомами являются:

боль в мышцах и спине

увеличение лимфатических узлов

головная боль

лихорадка

озноб

постоянная усталость

Уже на 3-й день после заражения у человека появляется характерный симптом в виде сыпи на лице. Со временем сыпь превращается во множество пузырьков наполненных жидкостью.

Затем, когда эти пузырьки лопаются, остается большой участок воспаленной кожи, которую надо правильно обрабатывать. В конце болезни (3-4 неделя от начала болезни) эти участки покрываются сухой коркой.

При коронавирусе сыпь - нетипичный симптом, который появляется редко (в дополнение к частым признакам - кашель, лихорадка, утомляемость и т.д.)

Лечение болезни

Лечится оспа обезьян по-разному, например, в США ее лечат благодаря противовирусным препаратам и иммуноглобулину оспы коров.

Главным аргументом того, что нас не ждет вспышка заболеваемости в том, что оспа обезьян передается гораздо тяжелее чем ковид. Только путем низкого иммунитета и большого количества зараженного элемента. Если, уже будет пандемия, сделаем вакцины, походим в масках, для нас это не будет чем-то новым.

В конце концов, все эксперты и врачи сходятся во мнении, что риска появления новой пандемии нет.