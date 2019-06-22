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Отличный способ: Комаровский рассказал, как бороться с влажностью в доме (видео)

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 09:15
Отличный способ: Комаровский рассказал, как бороться с влажностью в доме (видео)
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский дал важный совет относительно регуляции влажности в помещении

Доктор Комаровский ответил на вопрос родителей о том, как снизить высокую влажность в помещении, где находится ребенок. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

К Евгению Комаровскому обратились с вопросом, какие существуют способы снижение высокой влажности воздуха, если ее уровень не опускается ниже 80%.

Отличный способ: Комаровский рассказал, как бороться с влажностью в доме (видео)

Комаровский рассказал о снижении влажности в доме (фото: pixabay.com)

Педиатр дал очень простой и дельный совет. Регулировать влажность в помещении в современном обществе людям помогает кондиционер. Это устройство служит не только для того, чтобы регулировать температуру в помещении, но и отлично борется с высокой влажностью.

"Покупаем и устанавливаем правильный, современный и хороший кондиционер, который точно решит проблему влажности", - советует педиатр.

Комаровский рассказал о снижении влажности в доме (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Евгений Комаровский рассказал, какая проблема с пищеварением детей является самой распространенной.

А также сообщали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

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