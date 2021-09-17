Отомстил за младшего брата: новые подробности об убийстве 3-летнего ребенка

Маленький Алеша в детский сад ходил почти два года. Его в основном привозил и забирал отец. В день убийства папа приехал за Алешей на велосипеде, вел себя как обычно. Никаких подозрений не вызывал, в поведении отклонений не наблюдалось.

Сына он повез не домой, а в лесопосадку. Там он связал ребенку руки и надел пакет на голову. А потом ждал, пока он задохнется. На допросе мужчина шокировал – причиной убийства 3-летнего сына он назвал месть.

"Это уже давно назревало. Еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил за младшего брата – он ему чуть не разбил голову", - заявил подозреваемый.

В семье воспитывается четверо детей. Двое – мальчик и девочка, совсем уже взрослые, учатся в техникуме. Это дети от первого брака. Соседи говорят, что старшая девочка присматривала за Алешей.

Кроме Алеши у родителей есть еще один сын – ему всего год. Мама не работает, она в декрете. А отец получает пенсию по инвалидности.

Как рассказали соседи, агрессивным отца Алеши не видели. Хотя подозревали у него наличие психического расстройства – он иногда вел себя неадекватно. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Если его признают вменяемым – ему светит пожизненное заключение.