Как отрастить длинные волосы в домашних условиях: главные правила

1. Мы перестаем портить волосы.

Бессмысленно начинать уход и отращивать волосы, если вы постоянно портите их. Что портит волосы? Постоянная смена цвета, жесткие красители, термоприборы, небрежное отношение и даже неправильно подобранный уход.

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2. Общее состояние здоровья.

Любой сбой в организме может привести к выпадению волос и ухудшению структуры волос. Помимо внешних факторов, на состояние волос могут влиять и внутренние процессы. Проверяйте своевременно своее здоровье, не занимайтесь самолечением и при сильном, длительном выпадении, поредении волос, обращайтесь к ВРАЧУ.

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3. Уход.

Правильно подобранный уход (подходящий вашему типу кожи, волосам) - уже 50% успеха. Если вы разбереетесь в этих нюансах, вы станете на несколько шагов ближе к красивой, здоровой шевелюре.

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Ваш минимальный базовый уход должен включать в себя: скраб/пилинг для кожи головы, пару шампуней (для чередования), подходящих вашему типу кожи, 2 маски (питание и увлажнение), кондиционер и несмываемый уход подходящий вашему типу волос (крем, спрей или масло), а также шго (шампунь глубокой очистки.



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Правильный уход очень важен при попытке отрастить волосы (фото: freepik.com)

4. Не стригите больше, чем отращиваете.

Если вы каждые два месяца отрезаете по 5-6 см, то логично, что длина волос будет оставаться прежней. Убирайте кончики по мере необходимости (появления сечения/поредения среза).

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5. Используйте стимуляцию роста волос.

Главное, подходить к этому с умом, не перебарщивать со стимуляторами и делать курсами (1,5-2 месяца). Это ускорит процесс отращивания и, в целом, может сделать прическу объеемнее за счет роста новых волос. Тоники, сыворотки, маски для роста вам в помощь.