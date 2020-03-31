Пальчевский обвинил власть в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19

Известный телевизионный журналист Андрей Пальчевский обвинил власть в сокрытии правдивой картины распространения эпидемии COVID-19 в Украине путем закрытия лаборатории, тестирующей на коронавирус. Таким образом, по его словам, на сегодня в Украине невозможно сдать альтернативные тесты на коронавирус, поэтому информация о распространении эпидемии монополизирована. Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в Facebook.

Пальчевский отметил, что намерен с этой информацией обращаться в Офис президента, Верховную раду и судебные органы.

По словам Пальчевского, медицинская мафия закрывает лаборатории, устраняя конкурентов и используя служебное положение для зарабатывания денег во время эпидемии. Также Пальчевский обвинил главу профильного комитета ВР Михаила Радуцкого в конфликте интересов.

"Во время эпидемии силы МОЗа бросаются на конкурентов вместо того, чтобы бороться с эпидемией в стране! Например, они придумали историю о том, что одна из мощнейших лабораторий страны, в эпоху эпидемии, не доложила о больных. И теперь они присылают представителей лицензионного комитета, чтобы лишить лабораторию лицензии", - заявил Пальчевский.

По его мнению, данные о количестве больных - совершенно не соответствуют действительности.

"Какие 500 человек больных? Если мы знаем, что у нас врачей заражается по 100 человек в день! Кстати, о врачах – а кто их обеспечил чем? Вместо того, чтобы вот эти вот "балачки" нам рассказывать и сделать то, что было положено, а именно – подготовить врачей в первую очередь и мед. персонал к борьбе, они сейчас будут скрывать информацию. Пока руководство страны не сразил коронавирус - нужно окружить себя людьми, которые могут защитить всю страну", – резюмировал Пальчевский.

Напомним, ранее Пальчевский жестко раскритиковал власть за "подготовку" к эпидемии и рассказал, что больных в Украине в 10 раз больше.