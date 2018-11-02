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Пасмурно весь день: какой будет погода 2 ноября в Киеве

STYLERЖизнь    02.11.2018 - 07:07
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики рассказали о погоде в столице

В пятницу, 2 ноября, в Киеве осадкой не ожидается, однако небо над столицей накроют облака.

По данным Укргидрометцентра, пасмурная погода продержится весь день. 

Днем температура воздуха прогреется до 10-12°C. Ночью столбик термометра опустится до 5-7°C.

Пасмурно весь день: какой будет погода 2 ноября в КиевеСкриншот: meteo.gov.ua

В народе 2 ноября почитается память святого Артемия. Главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до того, как деревья полностью сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды на 2 ноября.

А также мы писали о том, что народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на первые дни ноября.

Видео: РБК-Украина

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