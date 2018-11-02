Похмуро весь день: якою буде погода 2 листопада в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики розповіли про погоду в столиці

У п'ятницю, 2 листопада, в Києві осадкою не очікується, проте небо над столицею вкриють хмари.

За даними Укргідрометцентру, похмура погода протримається увесь день.

Вдень температура повітря прогріється до 10-12°C. Вночі стовпчик термометра опуститься до 5-7°C.

Скріншот: meteo.gov.ua

У народі 2 листопада вшановується пам'ять святого Артемія. Головними провісниками погоди в цей день були опадає листя. Якщо перший сніг ліг на суху землю до того, як дерева повністю скинули листя, то сніг скоро зійде; поки лист з вишневих дерев не опаде, скільки б снігу не випало, зима не настане.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали прогноз погоди на 2 листопада.

А також ми писали про те, що народний синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на перші дні листопада.

Відео: РБК-Україна