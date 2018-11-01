Тепло и без осадков: украинцам рассказали о погоде 2 ноября

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В Киеве осадков не ожидается, будет переменная облачность

В Украине в пятницу, 2 ноября, сохранится преимущественно теплая погода без осадков, будет облачно. Сила ветра составит от 7 до 12 метров в секунду (направление - северо-западное). Температура воздуха в дневное время будет +10..+12 градусов, а в ночное +5..+7 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В северных областях днем столбик термометра покажет от +10 до +13 градусов, ночью от +4 до +8 градусов.

На Юге днем температура составит от +11 до +18 градусов, а ночью - от +6 до +10 градусов (теплее всего будет в Одессе). В Крыму: от +13 до +15 и от +6 до +8 градусов соответственно.

В восточных областях нашей страны температура воздуха будет от +10 до +13 градусов днем и от +2 до +8 градусов ночью.

Погода в Украине на 2 ноября (meteo.gov.ua)

На Западе в дневное время температура составит от +12 до +21 градусов, в ночное вермя - от +7 до +11 градусов (в западных регионах теплее всего будет в Ужгороде).

В центральных областях температура воздуха днем будет от +10 до +13 градусов, ночью - от +6 до +8 градусов.

В столице температура составит от +10 до +12 градусов в дневное время, а в ночное - от +5 до +7 градусов. В Киеве осадков не ожидается, будет переменная облачность.

Ранее народный синоптик народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что первые дни ноября 2018 все еще будут радовать украинцев погодой, а первый настоящий снег выпадет уже в конце месяца.

А другой народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз погоды на декабрь 2018 года. По словам специалиста, первый месяц зимы не принесет длительных холодов, а в конце года уже традиционно потеплеет.

Напомним, что украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

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Видео: РБК-Украина