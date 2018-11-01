Тепло і без опадів: українцям розповіли про погоду 2 листопада

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У Києві опадів не очікується, буде мінлива хмарність

В Україні у п'ятницю, 2 листопада, збережеться переважно тепла погода без опадів, буде хмарно. Сила вітру складе від 7 до 12 метрів на секунду (напрямок - північно-західний). Температура повітря в денний час буде +10..+12 градусів, а вночі +5..+7 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У північних областях вдень стовпчик термометра покаже від +10 до +13 градусів, вночі від +4 до +8 градусів.

На Півдні вдень температура становитиме від +11 до +18 градусів, а вночі - від +6 до +10 градусів, (найтепліше буде в Одесі). У Криму: від +13 до +15 і від +6 до +8 градусів відповідно.

У східних областях нашої країни температура повітря буде від +10 до +13 градусів, вдень від +2 до +8 градусів вночі.

Погода в Україні на 2 листопада (meteo.gov.ua)

На Заході в денний час температура становитиме від +12 до +21 градусів, у нічний час - від +7 до +11 градусів (у західних регіонах найтепліше буде в Ужгороді).

У центральних областях температура повітря вдень буде від +10 до +13 градусів, вночі - від +6 до +8 градусів.

У столиці температура становитиме від +10 до +12 градусів в денний час, а вночі - від +5 до +7 градусів. У Києві опадів не очікується, буде мінлива хмарність.

Раніше народний синоптик народний синоптик Леонід Горбань розповів, що перші дні листопада 2018 все ще будуть радувати українців погодою, а перший справжній сніг випаде вже в кінці місяця.

А інший народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз погоди на грудень 2018 року. За словами фахівця, перший місяць зими не принесе тривалих холодів, а в кінці року вже традиційно потеплішає.

Нагадаємо, що українцівчерез глобальну зміну клімату попередили про кліматичні аномалії та "зникнення" зими.

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Відео: РБК-Україна