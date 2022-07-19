Патологоанатом показала, что пиво делает с нашей печенью. Есть ли безопасная доза?

Бутылочка холодного пенного после работы? Почему бы и нет, думают многие из нас. Но врачи предостерегают: пиво - это алкоголь, и оно разрушает наше здоровье не меньше, чем крепкие напитки.

Об этом рассказала врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец , которая как никто может оценить ущерб, что алкоголь оказывает нашим телам. Ведь она видит их изнутри.

Безопасно ли пить пиво?

Врач отвечает: однозначно нет. Потому что безопасной дозы алкоголя не существует.

В пиве содержится этиловый спирт, и одна бутылочка 0,5 светлого пива равна 60 мл водки.

Как пиво нам вредит

Пиво вымывает из организма витамин С и микроэлементы, особенно калий и соответственно, как следствие нарушения сердечного ритма, сухость кожи, бессонница. При дефиците калия происходят нарушения сердечного ритма, возникает сухость кожи, слабость мышц.

Пиво содержит соли тяжелых металлов, которые влияют на эндокринную систему, а именно влияет на выработку тестостерона и снижает активность сперматозоидов у мужчин. У женщин возможно нарушение менструального цикла вследствие дисбаланса гормонов.

Пиво, как и любой алкоголь, токсично влияет на гепатоциты печени, как следствие развивается цирроз. То есть печень покрывается рубцами из соединительной ткани и не функционирует нормально.

Фото: Пиво вреднее, чем вы думаете (pixabay)

Пиво влияет на нервную систему (снижается скорость передачи импульсов).

В пиве содержится кобальт, избыток которого может вызвать эрозии и язвы в желудке и пищеводе.

Хмель в пиве провоцирует ожирение, больше всего на жировой ткани брюха (пивной животик).

От употребления алкоголя может возникнуть панкреатит и панкреонекроз (то есть поджелудочная железа сама начинает себя переваривать, часто это - смертельное заболевание).

Почему так легко привыкают к пиву?

В пиве есть моноамины - продукты распада хмеля, дающие элемент хмельного опьянения. Среди моноаминов есть и такое вещество, как кадаверин - так называемый "трупный яд".

Правда, пиво действует не только пьяня, но и успокаивающе, и человек привыкает к такому эффекту.

Признаки пивного алкоголизма

Употребление более 1 л пива в сутки;

Без пива появляются раздражительность и злость;

Проблемы с потенцией;

Невозможность расслабиться, заснуть, если не выпил пива;

Частая головная боль;

Утро начинается с бутылки пива для снятия похмелья или для улучшения настроения.

"Пиво - это вредный напиток, употребление которого может давать летальные исходы", - резюмировала медик.