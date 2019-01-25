Всех пациентов выкинули на улицу: детали скандала в Одессе

Коллаж РБК-Украина

Сотрудников санатория избили и им понадобилась медицинская помощь

В санаторий "Лермонтовский", который находится в Одессе, рано утром 25 января приехали люди в военной и полицейской форме, которые заблокировали все входы и выходы с территории, а также перестали пускать внутрь администрацию, персонал и пациентов, которые приехали из разных областей Украины на лечение. Тех, кто в тот момент находился внутри – вывели за пределы территории, пишут на странице санатория в Facebook.

Одному из пациентов, который находился на реабилитации после инфаркта, стало плохо и ему пришлось вызвать скорую помощь, а потом госпитализировать в больницу.

Очевидцы сообщают, что в 5 утра на территории санатория были замечены неизвестные люди в балаклавах, которые собрались осуществить силовой захват здравницы.

Фото: facebook.com/pg/sanlermontov

Как объяснил директор санатория Дмитрий Антипов в своем комментарии для издания "Факты", армейский и полицейский спецназ избил сотрудников санатория и устроили абсолютный беспредел.

"Армейский и полицейский спецназ избил сотрудников, несколько человек получили серьезные травмы, им оказывается помощь. Сотрудников санатория не допускают на территорию с разговорами о том, что здесь якобы создается какой- то военный городок… Мы прекрасно понимаем, если мы оставим ситуацию такой, то медики останутся без работы, одесситы останутся без квалифицированной медицинской помощи, а Одесса останется без санатория "Лермонтовский", - рассказал Антипов.

Как объяснил исполняющий обязанности начальника медицинской части санатория Василий Палас, который также приехал на место происшествия, такое "шоу" устроили для того, чтобы провести инвентаризацию.

"На данный момент проходит инвентаризация. Это займет месяц-полтора. При формировании санатория коллектив будет сохранен, здание восстановлено и закуплено новое оборудование. Людей увольнять не будут, а наберут еще. Министерство обороны круглогодично обеспечит функционирование санатория. Он будет не только для военных, но и для одесситов. Он сможет реабилитировать около 6000 человек ежегодно, - подчеркнул Палас.

Фото: facebook.com/pg/sanlermontov

В полиции утверждают, что по данному адресу судебными исполнителями производятся мероприятия по исполнению судебного решения, но адвокат санатория с ними не согласен и считает, что это абсолютно незаконная блокировка территории и полный беспредел.

Санаторий "Лермонтовский" находится в собственности Министерства обороны Украины. В пресс-службе министерства объяснили, что после оккупации Крыма и потери здравниц на полуострове, министерство хочет создать на базе этого санатория Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения "Одесса" для военных АТО и ООС.

Конфликты в этом санатории продолжаются уже несколько лет, после того как здравница была передана сначала в сферу управления Министерства юстиции, а потом – Министерству обороны.

Руководство санатория оспаривало эти решения и настаивали на незаконности передачи.

Скриншот поста (facebook.com/pg/sanlermontov)

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