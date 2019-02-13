Пересчет пенсий в Украине: кому из украинцев не повезет

Украинцам настоятельно рекомендуют переходить на "обычные" пенсии

Украинцам советуют как можно быстрее переходить на обычные пенсии, поскольку в правительстве не готовят проекты по перерасчету пенсий госслужащих, научных работников и прочих соцвыплат. Об этом информируют аналитики, передает издание "АиФ".

Эксперты утверждают, что населению больше не выгодно получать пенсию, назначенную по закону "О государственной службе", и теперь всем бывшим бюджетникам есть смысл подумать об оформлении "обычной" пенсии, которая назначается по возрасту и стажу.

Причиной является то, что обычные пенсии регулируются законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в который недавно вносились правки, подразумевающие повышения пенсионных выплат.

К слову, в ходе массового пересчета пенсий в 2017 году, выплаты были повышены многим категориям граждан, включая бывших госслужащих и научных работников.

В органах пенсионного обеспечения перепроверяли пенсионные дела и переводили на обычную пенсию тех граждан, чьи выплаты могли существенно вырасти. Однако проверки коснулись не всех пенсионеров.

Согласно украинскому законодательству регулирующие службы не имеют права уменьшать пенсию украинским гражданам, соответственно, перевод пенсионеров на повышенный вид пенсий, для них также выгоден. При этом, согласно реформе правительства обычные пенсии будут расти и далее, а вот насчет пенсий госслужащих - неизвестно.

Напомним, что Кабмин Украины решил ужесточить проверки соцвыплат и пенсий населения, согласно которым пенсионеров будут лишать выплат по определенным причинам.

Мы писали, что украинцы могут узнать размер будущей пенсии. Помимо того можно посмотреть свой трудовой стаж и отправить запрос или жалобу в своем деле.

А также о том, что минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем выросла с 1 января.