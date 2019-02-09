Украинцы могут узнать размер будущей пенсии: как это сделать

Фото: pixabay.com

Проще всего узнать размер пенсии в интернет-банке "Приват24"

Украинцы могут рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью интернет-банкинга "Приват24". При этом данную информацию можно также получить на сайте Пенсионного фонда через "Портал электронных услуг". Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Проще всего узнать размер своей будущей пенсии в "Приват24". Интернет сервис выдает ключи в режиме онлайн.

В данном видео можно посмотреть, как воспользоваться услугой и получить ключ электронной цифровой подписи.

Видео: YouTube/ПриватБанк Україна

Такой ключ можно получить также и в отделении Пенсионного фонда.

Кроме того, на сайте через "Портал электронных услуг" можно узнать размер официальной зарплаты, с которой проводились отчисления в Пенсионный фонд.

На сайте украинцы также могут посмотреть свой трудовой стаж и отправить запрос или жалобу в своем деле.

Напомним, что в марте этого года ожидается повышение пенсий, которые будут пересчитываться уже по новой формуле.

Ранее сообщалось о стаже, который необходим для оформления пенсии в 2019 году.

Мы также писали о том, что минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем выросла с 1 января.