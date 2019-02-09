Украинцы могут узнать размер будущей пенсии: как это сделать

Проще всего узнать размер пенсии в интернет-банке "Приват24"
Украинцы могут рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью интернет-банкинга "Приват24". При этом данную информацию можно также получить на сайте Пенсионного фонда через "Портал электронных услуг". Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Проще всего узнать размер своей будущей пенсии в "Приват24". Интернет сервис выдает ключи в режиме онлайн.
В данном видео можно посмотреть, как воспользоваться услугой и получить ключ электронной цифровой подписи.
Видео: YouTube/ПриватБанк Україна
Такой ключ можно получить также и в отделении Пенсионного фонда.
Кроме того, на сайте через "Портал электронных услуг" можно узнать размер официальной зарплаты, с которой проводились отчисления в Пенсионный фонд.
На сайте украинцы также могут посмотреть свой трудовой стаж и отправить запрос или жалобу в своем деле.
Напомним, что в марте этого года ожидается повышение пенсий, которые будут пересчитываться уже по новой формуле.
Ранее сообщалось о стаже, который необходим для оформления пенсии в 2019 году.
Мы также писали о том, что минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем выросла с 1 января.