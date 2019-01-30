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Перестало биться сердце защитника: во Львове умер ветеран АТО

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 10:35
Перестало биться сердце защитника: во Львове умер ветеран АТО
Коллаж РБК-Украина

У бойца осталась жена и двое детей

Во Львове скончался ветеран АТО, который прошел самые жесткие бои еще в 2014 году. Об этом сообщили на странице "Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий" в социальной сети Facebook.

Сердце ветерана АТО Дмитрия Власова перестало биться во вторник, 29 января. Сообщается, что у него остались жена и двое детей – сын и дочка.

"Сегодня перестало биться сердце мужественного воина, защитника, отца и побратима Власова Дмитрия Владимировича, 1974 года рождения. Дмитрий был в самых жестоких боях в начале войны (с. Бирюково, Луганская область, с. Должанское, с. Зеленополье, с. Амвросиевка Донецкой области), ушел в вечность на мирной территории. У ветерана остались дочь, сын и любимая жена. Вечная память", - сказано в сообщении.

Перестало биться сердце защитника: во Львове умер ветеран АТО

Скриншот поста (facebook.com/LCNPUBD)

В мирной жизни Дмитрий Власов работал в дизайнерской компании во Львове.

О времени и дате похорон пока не сообщается.

Перестало биться сердце защитника: во Львове умер ветеран АТО

Фото: Дмитрий Власов (facebook.com/dima.vlasov)

Напомним, ранее мы писали о том, что от тяжелых ран умер боец ВСУ в госпитале в Черновцах.

А также сообщали о том, что в Славянске внезапно умер офицер-психолог 27-ой бригады реактивно-артиллерийского дивизиона Василий Марусенко.

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