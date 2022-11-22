Перші симптоми циститу, з якими негайно потрібно до лікаря

Цистит - це запалення оболонок сечового міхура, яке виникає через бактеріальну або грибкову інфекцію. Несвоєчасний огляд у лікаря може призвести до нетримання сечі, безпліддя у жінок і розвиток сечокам’яної хвороби.
Тому зволікати в жодному разі не варто.
Які симптоми та ознаки є першими дзвіночками для звернення до лікаря - читайте нижче в матеріалі Styler.
Хворобу можуть викликати шкідливі бактерії та мікроби: стафілококи, стрептококи, кишкова паличка, гриби роду Candida тощо.
Однак причиною появи запалення можуть стати й зовнішні чинники:
Підступність хвороби в тому, що вона може протікати безсимптомно та в результаті стати хронічним захворюванням, яке заважатиме нормальному життю.
Основними дзвіночками для необхідності розпочати лікування є:
Варто розрізняти біль під час циститу та менструації в жінок (фото: Freepik)
Найперше це те, що цистит може стати хронічним і протікати без будь-яких ознак. У результаті можуть розвинутися безпліддя в жінок, сечокам'яна хвороба, нетримання сечі та інші хвороби сечовивідної системи.
Хронічно цистит буде повертатися час від часу. Больові відчуття можуть бути вираженим, або навпаки. Особливістю хронічного циститу є неможливість повноцінної регенерації тканини під час одужання.
Насамперед лікарі радять зробити загальний аналіз сечі, щоб усунути інші можливі причини порушень. З аналізом направляйтеся до уролога, який призначить вам фахове лікування.
Запам'ятайте: переростанням в ускладнення або хронічну форму протікання ви будете завдячувати самолікуванню народними методами чи іншими способами, які знайдете.
Лише допомога спеціаліста допоможе вам одужати без втрат для здоров'я
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