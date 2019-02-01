Первая ласточка: в Харьковской области религиозная община перешла в ПЦУ

Пользователи соцсетей эмоционально поддержали такое решение

Дмитриевская религиозная община в Богодуховском районе Харьковской области объявила о переходе в автокефальную Православную церковь Украины. Это первый приход в области, присоединившийся к ПЦУ. Об этом сообщили прихожане в соцсети Facebook.

В публикации написано, что переход произошел благодаря Єпископу Харьковскому и Богодуховскому Митрофану.

В храме Дмитровки прошло первое богослужение в новом статусе, которое провели священники ПЦУ Отец Василий и отец Андрей.

Фото: facebook.com

Пользователи сети поддержали религиозную общину, они поздравили людей с этим решением.

"Ну, наконец, и у нас", - обрадовался Юрий Крайник.

"Первая на Слобожанщине!" - написал Игорь Журавель.

"Поздравляем Дмитровскую церковную общину!" - прокомментировала Надежда Жданюк.

"Просто плакать хочется от такой радости, большая Вам благодарность за начало", - расчувствовалась Светлана Тесленко.

"И я тоже в восторге от такого решения людей. Мы непобедимы!" - восхитилась Анастасия Капустян.

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве госпитализировали игумена Афонского, который прибыл на интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины.

А также мы сообщали, что в Тернопольской области в селе Радошовка священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины, которая решила перейти к ПЦУ.