Первая ласточка: в Харьковской области религиозная община перешла в ПЦУ

Пользователи соцсетей эмоционально поддержали такое решение
Дмитриевская религиозная община в Богодуховском районе Харьковской области объявила о переходе в автокефальную Православную церковь Украины. Это первый приход в области, присоединившийся к ПЦУ. Об этом сообщили прихожане в соцсети Facebook.
В публикации написано, что переход произошел благодаря Єпископу Харьковскому и Богодуховскому Митрофану.
В храме Дмитровки прошло первое богослужение в новом статусе, которое провели священники ПЦУ Отец Василий и отец Андрей.
Фото: facebook.com
Пользователи сети поддержали религиозную общину, они поздравили людей с этим решением.
"Ну, наконец, и у нас", - обрадовался Юрий Крайник.
"Первая на Слобожанщине!" - написал Игорь Журавель.
"Поздравляем Дмитровскую церковную общину!" - прокомментировала Надежда Жданюк.
"Просто плакать хочется от такой радости, большая Вам благодарность за начало", - расчувствовалась Светлана Тесленко.
"И я тоже в восторге от такого решения людей. Мы непобедимы!" - восхитилась Анастасия Капустян.
Скриншот комментариев: facebook.com
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве госпитализировали игумена Афонского, который прибыл на интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины.
А также мы сообщали, что в Тернопольской области в селе Радошовка священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины, которая решила перейти к ПЦУ.