Не надо питать иллюзий: ученый развенчал мифы о запасах воды в оккупированном Крыму

Коллаж РБК-Украина

Эксперт считает, что не стоит тратить деньги на проекты, которые решат проблему с водой

Декан географического факультета Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского Борис Вахрушев заявил, что в Северо-Крымском канале практически не осталось пресной воды. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Симферополе в ответ на слова российских ученых, пишет издание "Новости Крыма".

Он отметил, что Северо-Крымский канал работал на протяжении 30 лет и уровень утечек был до 30-40%.

"Некоторые эксперты заявляют о том, что Северо-Крымский канал работал 30 лет и были утечки до 30-40%, и интересно, сколько же воды от канала поступило в недра и ждет своего хозяина? Но я говорю — ничего там не осталось. Хотя РАН и геологи, мало знакомые с нашим регионом, настаивают на сохранении этих запасов. Они уже все сработаны, уже этих запасов нет и на них надеяться нечего", — сказал ученый.

Он объяснил, что бессмысленно сейчас тратить деньги на различные проекты, которые занимаются решение "водного вопроса" в оккупированном Крыму, так как запасов практически не осталось.

"Приходят огромные многомиллиардные проекты для поисков этой воды. Мне пришлось даже выступить резко и сказать, что эти иллюзии больше питать не надо и деньги расходовать тоже нельзя, нет там этой воды", — резюмировал Вахрушев.

Напомним, Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде именно через Северо-Крымский канал. Эта вода обеспечивала полив для 140 гектаров сельскохозяйственных угодий. С 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров перекрыта шлюзом, построенным до Перекопского перешейка.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что эксперты указали на проблемы, которые принесло с собой строительство Крымского моста.

А также писали о том, что в оккупированном Крыму возникла угроза серьезной экокатастрофы.