Планировали большую свадьбу: во Львовской области трагически погибла девушка

Во Львовской области трагически погибла 19-летняя Диана Прачкевич. Девушка возвращалась домой из гостей, в село Новоселки-Гостинные, Самборского района. Ей стало плохо возле железнодорожного переезда, и она потеряла сознание.

Односельчане рассказали, что Диану нашел случайный прохожий. Парень шел в сторону леса и увидел девушку, которая лежала без сознания. Он вызвал скорую помощь. Когда мама Дианы узнала о том, что случилось, девушку уже везли в Рудковскую больницу.

Однако медикам не удалось спасти девушку, она умерла, не приходя в сознание. Оказалось, что у нее оторвался тромб и поэтому она упала с велосипеда. Односельчане в шоке от этой истории и не верят, что молодая здоровая девушка могла умереть так внезапно.

Диана Прачкевич с мужем



"Возле того места стоит большой камень. Сначала думали, что она об него могла ударится. Диана единственный ребенок в семье. Не могу даже представить, какая это трагедия для родителей. Она только в сентябре расписалась с парнем. Планировали на июнь большую свадьбу отгулять. Они очень любили друг друга, а тут такая беда. Как пережить это горе – один Бог знает", - рассказала родственница девушки Надежда Музыка.

Родные девушки говорят, что на здоровье она никогда не жаловалась и ничего не указывало на то, что с ней что-то не так.

Диане Прачкевич в апреле должно было исполнится всего 20 лет. Похоронят девушку на местном кладбище.

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