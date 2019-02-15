Платить не хочется: украинцы высмеяли указ ''ЛНР'' о выплате зарплат

Власти ''ЛНР'' представили новый указ

Руководство самопровозглашенной ''Луганской народной республики'' выпустило указ, в котором говорится о том, что в ''ЛНР'' не осуществляются компенсации за нарушение, связанные с выплатой зарплаты, отпуска и других компенсаций. Об этом сообщает блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что этот указ подписал Сергей Козлов, представитель Совета министров ''ЛНР".

"В "народной республике" народовластие – для народа!" – прокомментировал Stiffler Stolit.

"Это правильно. Какие еще компенсации, когда война на дворе?" – написал Necro Mancer.

"Суды в Вилларибо заработали, люди с исками потянулись! А платить не хочется!" – отметил пользователь Harlam.

Напомним, что прокуратура расследует дело о незаконной поставке интернета в оккупированный Крым. При этом интернет-провайдер сотрудничает с ''ЛНР''.

Ранее сообщалось, что в Луганской области полицейские задержали бывшего боевика "ЛНР".

Мы также писали о том, что под Харьковом Служба безопасности Украины разоблачила механизм финансирования так называемой ''Луганской народной республики''.