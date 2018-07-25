"По всей видимости, это братская помощь": в сети показали ужасное состояние курорта в "ДНР" (фото)

Фото: pixabay

У берегов курортного поселка вода изменила цвет

В сети показали, в каком состоянии находится единственный курорт на территории оккупированного Донбасса – Седово. Соответствующее фото было опубликовано на странице "БыльБылева" в Twitter.

Скриншот (twitter.com/Bylbyleva277)

"Купальники изнутри также позеленели, и под струей проточной воды с них текла зелёная вода, как будто выпачканы акварельной краской. Такого резкого цветения моря раньше не видели и очень сомневаемся, что это природное явление", - рассказывают очевидцы.

Скриншот поста (twitter.com/Bylbyleva277)

На снимке видно, что вода окрасилась в зеленый цвет, который не характерен для цветения водорослей.

Фото: Пляж в Седово (twitter.com/natohawks)

"И без того печальный пляж единственного "курорта ДНР" Седово загажен какой-то ужасно вонючей жижей. По всей видимости, это братская помощь Российской Федерации, которую по реке Дон сливают в Азовское море", - прокомментировали в Twitter-аккаунте "Фосфорная Горловка".

Скриншот поста (twitter.com/natohawks)

Ранее в сети показали, как отдыхают на единственном курорте Донбасса.

"Расстояние от Донецка до поселка Седово - около 140 км, дорога обойдется примерно в 300 рублей, если добираться на автобусе, это около 150 грн. На авто – 1400 руб. (около 700 грн)", - сказано в сюжете.

На въезде в поселок стоит блокпост, где у людей проверяют документы и записывают телефонные номера.

Напомним, что в Донецкой области террористы разогнали дискотеку.

Отдыхающие курортного поселка Седово устроили себе импровизированную дискотеку. Один из туристов включил музыку в своем авто, а остальные туристы подтянулись к автомобилю и начали танцевать.

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