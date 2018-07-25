"Мабуть, це братня допомога": в мережі показали жахливий стан курорту в "ДНР" (фото)

Фото: pixabay

Біля берегів курортного селища вода змінила колір

У мережі показали, в якому стані знаходиться єдиний курорт на території окупованого Донбасу - Сєдове. Відповідне фото було опубліковано на сторінці "БильБилева" в Twitter.

Скріншот (twitter.com/Bylbyleva277)

"Купальники зсередини також позеленіли, і під струменем проточної води з них текла зелена вода, як ніби забруднені акварельною фарбою. Такого різкого цвітіння моря раніше не бачили і дуже сумніваємося, що це природне явище", - розповідають очевидці.

Скріншот поста (twitter.com/Bylbyleva277)

На знімку видно, що вода забарвилася в зелений колір, який не характерний для цвітіння водоростей.

Фото: Пляж в Седово (twitter.com/natohawks)

"І без того сумний пляж єдиного "курорту ДНР" Седово загиджений якоюсь жахливо смердючою рідиною. Судячи з усього, це братня допомога Російської Федерації, яку по річці Дон зливають в Азовське море", - прокоментували в Twitter-акаунті "Фосфорна Горлівка".

Скріншот поста (twitter.com/natohawks)

Раніше в мережі показали, як відпочивають на єдиному курорті Донбасу.

"Відстань від Донецька до селища Седово - близько 140 км, дорога обійдеться приблизно в 300 рублів, якщо добиратися на автобусі, це близько 150 грн. На авто - 1400 руб. (близько 700 грн)", - сказано в сюжеті.

На в'їзді в селище стоїть блокпост, де у людей перевіряють документи і записують телефонні номери.

Нагадаємо, що в Донецькій області терористи розігнали дискотеку.

Відпочиваючі курортного селища Седово влаштували собі імпровізовану дискотеку. Один з туристів включив музику в своєму авто, а решта туристів підтяглися до автомобіля і почали танцювати.

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