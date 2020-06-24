Что и почему покупают украинцы в зарубежных онлайн-магазинах

Вот уже почти год как вступили в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа.

На данный момент, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Раньше этот порог составлял 150 евро.

Однако украинцы продолжают делать покупки на сайтах зарубежных интернет-магазинов.

Мы решили обратиться за комментарием к руководителю одной из крупнейших служб доставок в Украине, чтобы узнать: что, где и почему предпочитают заказывать наши соотечественники.

С каких зарубежных интернет-магазинов осуществляется больше всего доставок в Украину?

Топ зарубежных магазинов, это американские Abercrombie and Fitch, Holister, Victoria Secret, Amazon и итальянский Yoox.

А что насчет Aliexpress?

Сложно отследить его как отправителя из-за особенностей логистики. Между ними и нами может быть еще несколько посредников. То есть, мы не всегда можем знать, что отправитель именно Aliexpress

Много ли доставок от Walmart и Taobao?

Нет, не помню, чтобы такие отправители работали через нас... А вот Amazon – очень популярен среди украинцев несмотря на то, что у них существуют ограничения по ввозу на территорию Украины.

Какой товар является самым востребованным?

Одежда.

А как же техника?

Нет, практически всегда одежда. Если и бывают какие-то другие покупки, то они редки. Еще автомобили с территории США очень популярны, но это общеизвестный факт, и такие доставки осуществляются уже не через нас.

Как думаете, в чем причина популярности указанных сайтов?

В США можно заказать удобные практичные вещи по хорошей цене. В украинских магазинах те же бренды стоят на много дороже, и уже не порадуют большим выбором. В основном покупатели американских сайтов — это добротный средний класс.

Наверное, и вещи из новых коллекций проще найти в США?

Да, это тоже является одной из причин их популярности. Пока коллекцию довезут в Украину она может уже и устареть. Но за эксклюзивом все-таки больше обращаются на итальянские сайты. Там можно найти действительно что-то необычное. Один из самых популярных итальянских сайтов в Украине – это Yoox.

А пользуетесь ли вы каким-то из этих зарубежных сайтов? Расскажите нам о своих предпочтениях на нашем сайте.