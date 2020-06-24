Що і чому купують українці в зарубіжних онлайн-магазинах

Українці все частіше здійснюють покупки на сайтах зарубіжних інтернет-магазинів. А ви?
Ось уже майже рік як вступили в дію зміни Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.
На даний момент, якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач-фізособа зобов'язаний сплатити податок на додану вартість. Раніше цей поріг становив 150 євро
Однак, українці продовжують робити покупки на сайтах зарубіжних інтернет-магазинів.
Редакція вирішила звернутися за коментарем до керівника однієї з найбільших служб доставок в Україні, щоб дізнатися, що, де і чому вважають за краще замовляти наші співвітчизники.
З якихось зарубіжних інтернет-магазинів здійснюється найбільше доставок в Україну?
Топ зарубіжних магазинів, це американські Abercrombie and Fitch, Holister, Victoria Secret, Amazon і італійський Yoox.
А що щодо Aliexpress?
Складно відстежити його як відправника через особливості логістики. Між ними і нами може бути ще кілька посередників. Тобто ми не завжди можемо знати, що відправником є саме Aliexpress.
Багато доставок від Walmart і Taobao?
Ні, не пам'ятаю, щоб такі відправники працювали через нас... А от Amazon - дуже популярний серед українців не дивлячись на те, що у них існують обмеження щодо ввезення на територію України.
Який товар є самим затребуваним?
Одяг.
А як же техніка?
Ні, практично завжди одяг. Якщо й бувають якісь інші покупки, то вони рідкісні. Ще автомобілі з території США дуже популярні, але це загальновідомий факт, і такі доставки здійснюються вже не через нас.
Як гадаєте, в чому причина популярності зазначених сайтів?
У США можна замовити зручні практичні речі за хорошою ціною. В українських магазинах ті ж бренди коштують на багато дорожче, і вже не порадують великим вибором. В основному покупці американських сайтів - це добротний середній клас.
Напевно, і речі з нових колекцій простіше знайти в США?
Так, це теж є однією з причин їх популярності. Поки колекцію довезуть до України вона може вже і втратити свою актуальність. Але за ексклюзивом все-таки більше звертаються на італійські сайти. Там можна знайти дійсно щось незвичайне. Один з найпопулярніших італійських сайтів в Україні - це Yoox
А чи користуєтеся ви якимось з цих закордонних сайтів? Розкажіть нам про свої уподобання на нашому сайті.
Автор: Марія Бойко