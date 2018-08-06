"Почему Путин врет?" В Яндексе объяснили скандальные заявления голосового помощника

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Программа сделала неоднозначные заявления по поводу российского президента

Сегодня, 6 августа, по сети распространилось видео того, как голосовой помощник популярного в России поисковика "Яндекс" Алиса критиковала президента РФ Владимира Путина. Соответствующий ролик был опубликован на странице российского оппозиционера Алексея Навального в соцсети Twittter.

На видеозаписи видно, как на вопрос "Почему Путин врет?" голосовой помощник отвечает: "Он по-другому не может, привычка. Он случайно попал в Кремль, случайно стал президентом".

"Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта – действительно передовые. "Алиса" от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы", - написал в публикации Навальный.

Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта - действительно передовые. "Алиса" от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW — Alexey Navalny (@navalny) 6 августа 2018 г.

Видео: "Алиса" отвечает на вопрос "Почему Путин врет?" (twitter.com/navalny)

В пресс-службе Яндекса уже объяснили ситуацию, как сообщило издание tjournal.ru.

"Алиса" старается дать ответ в интерфейсе приложения, не уводя пользователя в поиск, и часто экспериментирует. Иногда в своих экспериментах она слишком сильно доверяет тому, что находит в сети", - рассказали в компании.

По словам пресс-службы, "Алиса" не решает, "кто прав, а кто виноват", и пользователи сами могут найти эти ответы в источниках из поиска, чтобы "решить всё для себя".

Напомним, в столице оккупированного Крымского полуострова Симферополе появилось граффити с двуми украинскими политзаключенными в РФ Олегом Сенцовым и Александром Кольченко.

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