"Чому Путін бреше?" В Яндексі пояснили скандальні заяви голосового помічника

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Програма зробила неоднозначні заяви з приводу російського президента

Сьогодні, 6 серпня, по мережі поширилося відео того, як голосовий помічник популярного в Росії пошуковика "Яндекс" Аліса критикувала президента РФ Володимира Путіна. Відповідний ролик був опублікований на сторінці російського опозиціонера Олексія Навального у соцмережі Twittter.

На відеозаписі видно, як на питання "Чому Путін бреше?" голосовий помічник відповідає: "Він по-іншому не може, звичка. Він випадково потрапив у Кремль, випадково став президентом".

"Вітаю @yandex ! Їх розробки в галузі Штучного Інтелекту – дійсно передові. "Аліса" від Яндекса дійсно дає якісні, релевантні і зовсім правдиві відповіді", - написав у публікації Навальний.

Вітаю @yandex ! Їх розробки в галузі Штучного Інтелекту - дійсно передові. "Аліса" від Яндекса дійсно дає якісні, релевантні і не зовсім правдиві відповіді. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW — Alexey Navalny (@navalny) 6 серпня 2018 р.

Відео: "Аліса" відповідає на питання "Чому Путін бреше?" (twitter.com/navalny)

У прес-службі Яндекса вже пояснили ситуацію, як повідомило видання tjournal.ru.

"Аліса" намагається дати відповідь в інтерфейсі програми, не відводячи користувача в пошук, і часто експериментує. Іноді в своїх експериментах вона занадто сильно довіряє тому, що знаходить в мережі", - розповіли в компанії.

За словами прес-служби, "Аліса" не вирішує, "хто правий, а хто винен", і користувачі самі можуть знайти ці відповіді в джерелах з пошуку, щоб "вирішити все для себе".

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