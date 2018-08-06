"В Симферополе есть его сторонники": в Крыму появилось граффити в поддержку Сенцова

Олег Сенцов (фото: facebook.com/NashePrykarpattia)

Изображение сделано под муралом с Путиным

В столице оккупированного Крымского полуострова Симферополе появилось граффити с двуми украинскими политзаключенными в РФ Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. Соответствующее фото было опубликовано на странице Save Oleg Sentsov в Facebook.

"Сегодня в Крыму появилось дополнительное, завершающее общую мысль российского государства, граффити. Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники", - написано в публикации.

Фото: граффити с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко в Симферополе (facebook.com/SaveSentsov)

Сенцова и Кольченко изобразили прямо под муралом с президентом России Владимиром Путиным в морской форме, которым поддержали аннексию Крыма Россией.

Напомним, в Москве возле памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре 4 августа проходил одиночный пикет, объявленный известным кинокритиком. Алексей Медведев придумал собственный флешмоб с оригинальной идеей, чтобы поддержать узника Кремля, украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Также мы писали о том, что юная американка попросила Иванку Трамп о помощи в освобождении Сенцова.

Ранее врач рассказал, чем опасна длительная голодовка для Сенцова.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Сколько украинских политзаключенных в РФ?