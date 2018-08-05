"Сенцов, живи": в Москве известный кинокритик провел одиночный пикет в поддержку политзаключенных

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Некоторые из участников флешмоба оставляли цветы в бутылках, на которых было написано "Олег, живи"

В Москве возле памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре 4 августа проходил одиночный пикет объявленный известным кинокритиком. Алексей Медведев придумал собственный флешмоб с оригинальной идеей, чтоб поддержать узника Кремля, украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который держит бессрочную голодовку 83 день с требованиями освободить всех украинских политических заключенных. Об этом рассказала присутствовавшая на мероприятии Анна Дулевская в Facebook.

Девушка рассказала, что одиночный пикет Алексея Медведева имеет определенную идею. Кинокритик, а также организатор международных кинофестивалей создал свои правила проведения мероприятия, чтоб не нарушить условия одиночного пикетирования.

"Вы понимаете, что мы не должны нарушать правила одиночного пикетирования, это ни к чему. Поэтому я предлагаю флешмоб. Я поставлю два-три ведра воды перед памятником А.С., а все желающие могут просто пройти мимо и поставить цветок в ведро. Разговаривать со мной нельзя, это может быть расценено как нарушение правил одиночного пикета", — цитирует Анна Дулевская Алексея Медведева.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/thelostbeast

Видео: (facebook.com/thelostbeast)

Девушка также опубликовала несколько подборок фотографий, одну из которых трогательно подписала "Цветок жизни среди цветов".

Фото: (facebook.com/thelostbeast)

Акция обошлась без задержаний. Одновременно с этой акцией в других частях бульвара проходили другие одиночные пикеты в поддержку Сенцова.

Напомним, что Сенцова в медчасти колонии в Лабытнанги посетил священник.

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Видео: (video.rbc.ua)