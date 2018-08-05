"Сенцов, живи": у Москві відомий кінокритик провів одиночний пікет на підтримку політв'язнів

Деякі з учасників флешмобу залишали квіти в пляшках, на яких було написано "Олег, живи"
У Москві біля пам'ятника Грибоєдова на Чистопрудному бульварі 4 серпня проходив одиночний пікет оголошений відомим кінокритиком. Олексій Медведєв придумав власний флешмоб з оригінальною ідеєю, щоб підтримати в'язня Кремля, українського кінорежисера Олега Сенцова, який тримає безстрокове голодування 83 день з вимогами звільнити всіх українських політичних в'язнів. Про це розповіла присутня на заході Ганна Дулевська Facebook.
Дівчина розповіла, що одиночний пікет Олексія Медведєва має певну ідею. Кінокритик, а також організатор міжнародних кінофестивалів створив свої правила проведення заходу, щоб не порушити умови одиночного пікетування.
"Ви розумієте, що ми не повинні порушувати правила одиночного пікетування, це ні до чого. Тому я пропоную флешмоб. Я поставлю два-три відра води перед пам'ятником А. С., а всі бажаючі можуть просто пройти повз і поставити квітку в відро. Розмовляти зі мною не можна, це може бути розцінено як порушення правил одиночного пікету", — цитує Ганна Дулевська Олексія Медведєва.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/thelostbeast
Відео: (facebook.com/thelostbeast)
Дівчина також опублікувала кілька добірок фотографій, одну з яких зворушливо підписала "Квітка життя серед квітів".
Фото: (facebook.com/thelostbeast)
Акція обійшлася без затримань. Одночасно з цією акцією в інших частинах бульвару проходили інші одиночні пікети на підтримку Сенцова.
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Відео: (video.rbc.ua)