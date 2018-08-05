"Сенцов, живи": у Москві відомий кінокритик провів одиночний пікет на підтримку політв'язнів

Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Деякі з учасників флешмобу залишали квіти в пляшках, на яких було написано "Олег, живи"

У Москві біля пам'ятника Грибоєдова на Чистопрудному бульварі 4 серпня проходив одиночний пікет оголошений відомим кінокритиком. Олексій Медведєв придумав власний флешмоб з оригінальною ідеєю, щоб підтримати в'язня Кремля, українського кінорежисера Олега Сенцова, який тримає безстрокове голодування 83 день з вимогами звільнити всіх українських політичних в'язнів. Про це розповіла присутня на заході Ганна Дулевська Facebook.

Дівчина розповіла, що одиночний пікет Олексія Медведєва має певну ідею. Кінокритик, а також організатор міжнародних кінофестивалів створив свої правила проведення заходу, щоб не порушити умови одиночного пікетування.

"Ви розумієте, що ми не повинні порушувати правила одиночного пікетування, це ні до чого. Тому я пропоную флешмоб. Я поставлю два-три відра води перед пам'ятником А. С., а всі бажаючі можуть просто пройти повз і поставити квітку в відро. Розмовляти зі мною не можна, це може бути розцінено як порушення правил одиночного пікету", — цитує Ганна Дулевська Олексія Медведєва.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/thelostbeast

Відео: (facebook.com/thelostbeast)

Дівчина також опублікувала кілька добірок фотографій, одну з яких зворушливо підписала "Квітка життя серед квітів".

Фото: (facebook.com/thelostbeast)

Акція обійшлася без затримань. Одночасно з цією акцією в інших частинах бульвару проходили інші одиночні пікети на підтримку Сенцова.

Нагадаємо, що Сенцова у медчастині колонії в Лабитнангі відвідав священик.

До цього ми розповідали, що Юна американка попросила Іванку Трамп про допомогу у звільненні Сенцова.

Раніше лікар розповів, чим небезпечне тривале голодування для Сенцова.

Відео: (video.rbc.ua)