Юная американка попросила Иванку Трамп о помощи в освобождении Сенцова (видео)

Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Видео с обращением было опубликовано общественным деятелем Любой Шипович в социальной сети

В Америке маленькая девочка с помощью видео, обратилась к дочке президента США Дональда Трампа – Иванки Трамп с просьбой о помощи в освобождении режиссера из Украины Олега Сенцова. Он сейчас находится в качестве политзаключенного на территории РФ. Соответствующий видеофайл был опубликован общественным деятелем Любой Шипович на ее страничке Facebook.

"Маленькая американка украинского происхождения обращается к Иванки Трамп с просьбой убедить Президента США помочь освободить Олега Сенцова, отца двоих детей и украинского режиссера, политического заключенного в России. Please share to reach Ivanka Trump!", - написано в сообщении к видео.

Автор видео является соорганизатором общественной организации "Разом".

A little American girl with Ukrainian roots Cailin is asking Ivanka Trump to convince her father, the President of the United States, to help to free Oleg Sentsov, a father of 2 kids of Cailin's age and the Ukrainian film director who is currently imprisoned in Russia. Маленька американка українського походження звертається до Іванки Трамп з проханням переконати Президента США допомогти звільнити Олега Сенцова, батька двох дітей та українського режисера, політичного в'язня в Росії. Please share to reach Ivanka Trump! #FreeSentsov #IvankaTrump Опубліковано Lyuba Shipovich Середа, 1 серпня 2018 р.

Видео: Маленькая американка обратилась к Иванке Трамп с просьбой о помощи в освобождении Сенцова

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активистом Александра Кольченко задержали сотрудники спецслужб из России в Крыму в 2014 году, в мае. Ими были выдвинуты обвинения по обвинению в участии организации террактов на аннексированном полуострове.

В августе 2015-го российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного Украинский Александра Кольченко - до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Позже Сенцов объявил голодовку с требованием освободить его и всех остальных украинских политзаключенных из России. Позже врач рассказал, что это опасно для здоровья кинорежиссера и какие последствия могут возникнуть из-за этого.

Стоит упомянут, что многие известные деятели из разных сфер выражают поддержку Олегу Сенцову и пишут ему письма. Так, один американский писатель написал ему и поблагодарил его в письме за борьбу.

Раннее также сообщалось о том, что Лия Ахеджакова отметила плохое состояние Олега и предположила, что с ним может быть.

Олег Сенцов. Один в поле воин