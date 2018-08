Юна американка попросила Іванку Трамп про допомогу у звільненні Сенцова (відео)

A little American girl with Ukrainian roots Cailin is asking Ivanka Trump to convince her father, the President of the United States to help to free Oleg Sentsov, a father of 2 kids of Cailin's age and the Ukrainian film director who is currently imprisoned in Russia. Маленька американка українського походження звертається до Іванки Трамп з проханням переконати Президента США допомогти звільнити Олега Сенцова, батька двох дітей та українського режисера, політичного в'язня в Росії. Please share to reach Ivanka Trump! #FreeSentsov #IvankaTrump