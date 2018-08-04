Юна американка попросила Іванку Трамп про допомогу у звільненні Сенцова (відео)

Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)

Відео зі зверненням було опубліковано громадським діячем Любою Шипович в соціальній мережі

В Америці маленька дівчинка з допомогою відео, звернулася до дочки президента США Дональда Трампа – Іванки Трамп з проханням про допомогу у звільненні режисера з України Олега Сенцова. Він зараз перебуває в якості політв'язня на території РФ. Відповідний відеозапис був опублікований громадським діячем Будь Шипович на її сторінці Facebook.

"Маленька американка українського походження звертається до Іванки Трамп з проханням переконати Президента США допомогти звільнити Олега Сенцова, батька двох дітей та українського режисера, політичного в'язня в Росії. Please share to reach Ivanka Trump!", - написано у повідомленні до відео.

Автор відео є співорганізатором громадської організації "Разом".

A little American girl with Ukrainian roots Cailin is asking Ivanka Trump to convince her father, the President of the United States to help to free Oleg Sentsov, a father of 2 kids of Cailin's age and the Ukrainian film director who is currently imprisoned in Russia. Маленька американка українського походження звертається до Іванки Трамп з проханням переконати Президента США допомогти звільнити Олега Сенцова, батька двох дітей та українського режисера, політичного в'язня в Росії. Please share to reach Ivanka Trump! #FreeSentsov #IvankaTrump Опубліковано Lyuba Shipovich Середа, 1 серпня 2018 р.

Відео: Маленька американка звернулася до Іванка Трамп з проханням про допомогу у звільненні Сенцова

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова і активістом Олександра Кольченко затримали співробітники спецслужб Росії в Криму в 2014 році, в травні. Ними були висунуті звинувачення за звинуваченням в участі організації терактів на анексованому півострові.

У серпні 2015-го російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного Український Олександра Кольченко - до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Пізніше Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити його і всіх інших українських політв'язнів з Росії. Пізніше лікар розповів, що це небезпечно для здоров'я кінорежисера і які наслідки можуть виникнути із-за цього.

Варто нагадати, що багато відомих діячів з різних сфер висловлюють підтримку Олегу Сенцову і пишуть йому листи. Так, один американський письменник написав йому і подякував його у листі за боротьбу.

Раніше також повідомлялося про те, що Лія Ахеджакова зазначила поганий стан Олега і припустила, що з ним може бути.

Олег Сенцов. Один у полі воїн