"У Сімферополі є його прихильники": у Криму з'явилося графіті на підтримку Сенцова

Зображення зроблено під муралом з Путіним
У столиці окупованого Кримського півострова Сімферополі з'явилося графіті з двома українськими політв'язнями в РФ Олегом Сенцовим і Олександром Кольченко. Відповідне фото було опубліковано на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.
"Сьогодні в Криму з'явилося додаткове, те, яке довершує загальну думку російської держави, графіті. Художники підтримують Олега Сенцова і передають, що в Сімферополі є його прихильники", - написано в публікації.
Фото: графіті з Олегом Сенцовым і Олександром Кольченко в Сімферополі (facebook.com/SaveSentsov)
Сенцова і Кольченко зобразили прямо під муралом з президентом Росії Володимиром Путіним у морській формі, яким було підтримано анексію Криму Росією.
Нагадаємо, в Москві біля пам'ятника Грибоєдова на Чистопрудному бульварі 4 серпня проходив одиночний пікет, оголошений відомим кінокритиком. Олексій Медведєв придумав власний флешмоб з оригінальною ідеєю, щоб підтримати в'язня Кремля, українського кінорежисера Олега Сенцова.
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