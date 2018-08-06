"Россия будет активно действовать": Тука предупредил о самом опасном периоде в нашей истории

Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

По его словам, после ЧМ-2018 у Путина "развязанные руки"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука предупредил украинцев об угрозе со стороны РФ, а также рассказал о самом трудном периоде в истории современной Украины. Об этом передает "Апостроф".

По его словам, после ЧМ-2018 у Путина "развязанные руки". Тука считает, что с сентября начнется самый сложный период в истории современной Украины. Он уверен, что Россия захочет дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

"Будет рост популистских настроений в Европейском Союзе, а ни для кого не является секретом, что популистские партии, как правило, крайне левые или крайне правые, сотрудничают с Российской Федерацией. То есть можно утверждать, что прорастают пророссийские настроения в Европе, плюс мы сейчас входим в опасный для нас, но очень привычный турбулентный период - избирательная гонка", - говорит Тука.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц признался, что в прошлом году вместе с СБУ делал отчет, в котором пришел к выводу, что самый трудный период для Украины будет начинаться с сентября этого года.

"На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия будет активно действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабость для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал он.

Ранее Георгий Тука рассказал, какие опасности несет для Украины Россия. Он обратил внимание, что, кроме военной угрозы, РФ может дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

Также Тука рассказал о смертной казни в "ДНР" (видео).

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